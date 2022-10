"Ninguém recua" e "contra tudo e contra todos, lutar até ao fim": as mensagens dos dragões

O FC Porto deixou nas redes mensagem de união e promessa de dar tudo. Galeno completou e deixou recado à arbitragem

Logo nos primeiros minutos do clássico, o extremo portista Galeno arrancou dois amarelos a jogadores do Benfica. No entanto, foram os encarnados a sorrir no fim e os dragões acabaram com queixas da arbitragem. O FC Porto apelou à união da família azul e branca e deixou uma mensagem de confiança e esperança, de lutar até ao fim, enquanto Galeno visou a arbitragem.

"Contra tudo e contra todos, orgulho nesta família, juntos como sempre, vamos lutar até ao fim", escreveu Galeno na sua conta de Instagram.

"Ninguém recua. Vamos continuar a lutar", acrescentou o FC Porto nas redes sociais.