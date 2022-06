"Muitos jogadores custam mais dinheiro e não têm o rendimento do Zaidu"

José Peseiro recorda as origens de Zaidu para destacar a capacidade que demonstrou para se impor numa equipa como a do FC Porto.

José Peseiro trabalhou cerca de duas semanas com Zaidu no início deste mês, nos jogos que marcaram a sua estreia como selecionador da Nigéria.

O treinador considera que o lateral "evoluiu muito no FC Porto em função do trabalho de excelência de Sérgio Conceição, juntamente com a equipa do FC Porto" e, por isso, diz que é um jogador muito diferente daquele que via atuar quando este chegou à Liga Bwin ao serviço do Santa Clara. "Progrediu muito, joga na seleção e vai ter cada vez mais condições para jogar aqui", atirou.