Marchesín elogia Corona: "Conheci jogadores com muito talento, mas fazem a sua parte e já está..."

Guarda-redes do FC Porto considera que o mexicano é "um jogador vencedor", querendo sempre o melhor para a equipa.

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, em entrevista exclusiva com Álvaro Cruz, do "TUDN", falou sobre Jesus Corona, deixando rasgados elogios ao companheiro de equipa, que considera ser "um jogador vencedor", por não se conformar apenas ao fazer a "sua parte", mas querendo sempre o melhor para a equipa.

"É que não sabes com o que ele te vai surpreender... Quando parece que está preso e não consegue sair, ele consegue, não sei como. Vês os vídeos dele e é admirável o potencial que tem, a forma como aborda o jogo, a forma como quer sempre ganhar, para além das condições e qualidades", começou por dizer o guardião argentino sobre o internacional mexicano.

"Há jogadores que se conformam com as qualidades, ele conforma-se com a qualidade e com ganhar, isso é muito bonito. Conheci jogadores com muito talento, mas fazem a sua parte e já está. Ele quer ajudar a equipa a vencer, é muito importante para além das condições naturais e de trabalho que ele tem, ele deve crescer e melhorar todos os dias", continuou.

"Ele tem essa vantagem de ser um jogador vencedor, por isso estou muito feliz por tê-lo como colega de equipa e desfrutar disso, porque é difícil encontrar jogadores assim na carreira", disse ainda, antes de considerar que "Tecatito" tem qualidade para brilhar em qualquer equipa do mundo:

"Pelas qualidades que tem, é um jogador ganhador, que cria muito desequilíbrio. Há muitos no mundo, mas Tecatito tem uma qualidade impressionante e pode estar à altura de qualquer equipa em que esteja, porque tem condições tremendas para isso."