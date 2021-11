Marcano vai ser operado ao pé direito, Pepe também no boletim clínico

O FC Porto comunicou que Marcano vai ser operado para corrigir uma lesão no pé direito. Pepe também figura no boletim clínico dos dragões.

O FC Porto treinou na manhã desta terça-feira com quase todo o plantel à disposição. As exceções foram Pepe e Marcano. O internacional português realizou trabalho de ginásio e tratamento, enquanto o espanhol vai ser "submetido a uma intervenção cirúrgica para correção de lesão no pé direito", informam os azuis e brancos.

Sérgio Conceição já tinha referido, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool, que Marcano não viaja para Inglaterra, mas que "ainda há alguma esperança" para ter Pepe no jogo.

Os dragões seguem viagem às 17h00.