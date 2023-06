Manchester United dá sinais de se afastar de Diogo Costa

Emblema de Manchester já estabeleceu contactos por Onana, devido à resistência do FC Porto em abrir mão da joia por menos de 75 milhões de euros

Diogo Costa referiu-se ao interesse do Manchester United como coisas "da internet" e foi precisamente por essa via que se ficou a saber na sexta-feira que os "red devils" estarão a movimentar-se no sentido de Onana, face à resistência do FC Porto em abrir mão da sua joia da coroa por um valor inferior ao da cláusula de rescisão: 75 milhões de euros.

Processo está nas mãos de Jorge Mendes, que até ao PSG terá sugerido o guarda-redes como eventual substituto de Donnarumma. Seria a via de garantir mais-valias que menos perdas implicaria na equipa.

Os primeiros contactos entre os ingleses e os empresários do camaronês, que alinha no Inter, terão sido estabelecidos na quinta-feira, sinal de que as portas de Old Trafford poderão estar a fechar-se para o internacional português, que tem visto o nome ser associado a outros grandes clubes, embora sem a mesma força. Em França, por exemplo, uma notícia do portal "Sports Zone", amplamente difundida por outros meios, indicava que Jorge Mendes teria sugerido o guarda-redes portista ao Paris Saint-Germain como substituto de Gianluigi Donnarumma, que teria algum interesse em deixar o clube neste defeso, marcado pela partida de várias estrelas. Antes, também o Chelsea e o Bayern Munique tinham sido colocados no encalço do 99 dos dragões, mas torcem o nariz ao preço, já que na história do futebol só Kepa (80 M€) implicou um investimento desta magnitude.

75 M€ - É o valor da cláusula de rescisão de Diogo Costa, que tem contrato com o FC Porto até 2027

Ainda que perder um jogador com a qualidade e o potencial de Diogo Costa não fosse agradável para o FC Porto, a transferência do guarda-redes seria a via mais simples para a sociedade garantir as mais-valias necessárias para alcançar o equilíbrio contabilístico. Por se tratar de um atleta formado no clube, o lucro com o internacional português seria altíssimo e implicaria menos perdas para a equipa, na medida em que a venda de outros atletas obriga à distribuição da quantia com diversas entidades. Otávio, Taremi e Pepê, outros dos elementos mais cobiçados do plantel, são três desses casos: no primeiro, pelo facto de os portistas só serem detentores de 67,5 % do passe; no segundo, por terem 85 por cento; no terceiro, por terem de entregar 12,5 por cento da mais-valia apurada ao Grémio, no âmbito do acordo estabelecido com o emblema de Porto Alegre em 2021 para adquirir o extremo. Com o dia 30 a aproximar-se rapidamente, a probabilidade de ser Diogo a "ajudar" nas contas começa a ser cada vez mais reduzida.