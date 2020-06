Lopetegui cria tabu sobre dois jogadores do FC Porto

Treinador do Sevilha recusou comentar o alegado interesse do clube em Corona e em Otávio.

As movimentações do Sevilha no mercado de transferências são, por enquanto, um tema tabu para Julen Lopetegui. O treinador foi confrontado com o alegado interesse do clube andaluz em Corona e Otávio, mas fez-se despercebido, dirigindo um olhar de estranheza para o assessor de Imprensa antes de recusar abordar o assunto, por estar mais concentrado no jogo desta sexta-feira, com o Valladolid. "Não tenho nada a comentar a esse respeito. Não estou preocupado com essas coisas", declarou o técnico espanhol, que esteve uma época e meia no Dragão.

A pergunta sobre a dupla do FC Porto surgiu, como seria de esperar, na sequência da publicação de Casillas nas redes sociais sobre a alegada sondagem feita pelo Sevilha por Otávio. A referência cruzou a fronteira e a Imprensa local procurou saber mais junto de Lopetegui. O treinador fechou-se em copas, mas a verdade é que, no caso de Corona, o empresário do mexicano declarou em maio ao jornal "ABC" que os sevilhanos haviam "tentado contratar o jogador no passado".

Na altura, explicou Matías Bunge, o valor da cláusula de rescisão (50 milhões de euros) fez cair o negócio. A sua redução (30 milhões de euros), porém, poderá levar a outra tentativa, até pela temporada que Tecatito tem realizado (é o principal assistente dos azuis e brancos, com 15 golos criados.