Jovem do Fluminense na rota do Dragão: FC Porto já apresentou proposta

FC Porto avançou com proposta por Luan Brito e pode haver fumo branco nos próximos dias.

Atento ao mercado brasileiro, o FC Porto apertou o cerco a Luan Brito, avançado de 20 anos do Fluminense, e avançou com uma proposta pelo jogador.

Em cima da mesa do clube brasileiro está um empréstimo de ano e meio, com opção de compra de três milhões de euros. Ponto de partida do avançado, de 20 anos, seria a equipa B, mas de olho em voos mais altos.