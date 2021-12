João Marcelo é solução interna até à chegada de Rúben Semedo ao FC Porto

Central cumpre a segunda temporada de empréstimo do Tombense. Rendimento prometedor pela equipa B faz a SAD ponderar ativar a opção de compra. O valor é rotulado de "acessível" e o prazo acaba a meio de 2022. Brasileiro dos bês treina com a equipa principal até que o mercado permita a chegada de Rúben Semedo

A procura de "soluções internas" para colmatar a lacuna que Sérgio Conceição detetou no eixo da defesa enquanto Rúben Semedo se mantém no Olympiacos motivou a promoção (momentânea) de João Marcelo à equipa principal.

O brasileiro, de 21 anos, foi chamado pelo treinador do FC Porto para o jogo com o Rio Ave, da Taça da Liga, e soube aproveitar as ausências de Pepe e Marcano para permanecer no grupo nos dias que se seguiram.

No domingo, em Vizela, foi mesmo para o banco de suplentes, sinal de que a evolução demonstrada ao longo do período de empréstimo do Tombense à equipa B dos dragões está a ser positiva. O central vai na segunda época no clube, é o quarto com mais minutos nos "bês" em 2021/22 - em 2020/21 foi o mais utilizado - e tem levado a SAD a ponderar a ativação da opção de compra prevista no contrato celebrado com o emblema de Minas Gerais.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o prazo para os azuis e brancos o fazerem termina a meio de 2022 - um pouco antes de encerrar a temporada -, e o valor foi-nos rotulado de "acessível" por rondar o milhão de euros.

A esperança manifestada por Sérgio Conceição há uma semana, antes de ser "forçado" ao silêncio pela suspensão de 15 dias aplicada pelo CD da FPF, é a de encontrar "uma solução externa" para a escassez de opções para o centro da defesa, numa alusão à contratação de Rúben Semedo.

A operação, como o nosso jornal já deu conta, está muito próxima de ser finalizada e só um inesperado volte-face desviará o internacional português do Dragão. Até lá, João Marcelo tem tudo para ser a opção.