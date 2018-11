"Se pudesse voltar atrás, pegava o touro pelos cornos e enfrentava Mourinho", diz Casillas

Guarda-redes espanhol falou sobre a relação conturbada com José Mourinho no Real Madrid.

Iker Casillas voltou a falar sobre a relação conturbada que manteve com José Mourinho no Real Madrid, onde o espanhol perdeu a titularidade na baliza merengue.

"A chegada de Mourinho foi para competir com o Barcelona. Momentos de muita tensão. Começou a sair esse madridismo do qual não gosto, até um limite com o qual não me identifico. No terceiro ano não correu tudo bem, apesar de termos conquistado o campeonato, e parece que isso motivou uma reação do Barcelona. A nível pessoal a relação ficou tocada devido à época anterior e no terceiro ano já havia muita gente que começou a agitar a nossa relação. Isso não foi bom nem para ele, nem para mim, nem para o Real Madrid", atirou, em entrevista com Jorge Valdano.

"Creio que se pudesse voltar atrás no tempo, tinha pegado no touro pelos cornos e tinha enfrentado Mourinho. Naquele momento optei por ficar calado e pensei que essa seria a maneira de honrar os valores do Real Madrid. Hoje em dia é melhor deixar estar e deixar andar", rematou.