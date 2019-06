Roger Guedes volta ao radar do FC Porto

Dragões tentaram o extremo há um ano e ontem voltaram a ser apontados como uma hipótese

FC Porto e Roger Guedes voltaram a ser mencionados na mesma frase, à boleia de um conjunto de ações do extremo no Instagram que levaram uma parte da Imprensa brasileira a apontar que os dois podem, à segunda tentativa, estar próximos de um casamento. O (ainda) jogador do Shandong Luneng não está muito feliz na China, para onde se mudou há um ano do Atlético Mineiro, e encara com bons olhos uma mudança para a Europa, onde os dragões não se importariam de o receber, ainda por cima depois de terem perdido Brahimi. O JOGO procurou falar com o agente de Guedes, mas Paulo Pitombeira, que esteve naquele país asiático nos últimos dias, manteve-se incontactável.

As especulações arrancaram pelo facto de Roger Guedes ter começado a seguir o FC Porto no Instagram há poucos dias. A ação, à partida, não levantaria qualquer suspeita se a página dos azuis e brancos não fosse a única relativa a um clube entre as 111 que o extremo segue. Nem mesmo a do Shandong Luneng acompanha. A isso juntou-se ainda a publicação de uma fotografia, acompanhado dos agentes num hotel de Jinan (capital da província de Shandong), e uma "Instastory", na qual Guedes surge dentro de um avião vestido à civil, com um "hashtag" a apontar para o futuro. "Vem coisa boa por aí", escreveu.

O destino será conhecido nas próximas horas ou dias, até porque o FC Porto não é o único clube que tem Roger Guedes referenciado. O Atlético Mineiro, que o vendeu por 9,5 milhões de euros no último verão, já assumiu publicamente que o gostaria de receber, pela boca de Rui Costa, diretor para o futebol do clube, embora enfrente o mesmo problema que os portistas: o elevado vencimento do atleta. "O Roger é um jogador que deixou uma marca importante no clube. Mas ele chegou a um patamar profissional que o que ganha por mês e o que vale no mercado... Não posso criar ilusão", referiu Rui Costa. Ou seja, vá para onde for, Guedes poderá ter de fazer sempre um desconto.