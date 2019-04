Sérgio Conceição criticou a mentalidade e a atitude dos jogadores do FC Porto no empate com o Braga.

Jogo pouco conseguido: "Foi um jogo pouco conseguido da nossa parte. No ano passado merecíamos ter ido à final depois da meia-final com o Sporting e não fomos. Mas este ano estamos lá e há que valorizar isso. Fomos superiores ao Braga no cômputo geral. 4-1 no resultado dos dois jogos. Hoje não fomos a equipa que costumamos ser: pouco agressivos, alguma passividade, dificuldade em ter bola... passeámos as camisolas do FC Porto em Braga e não gostei".

Mentalidade: "Não estávamos a conseguir controlar o jogo. Poucos duelos ganhos, primeiras e segundas bolas perdidas constantemente. Tive de mexer e, se pudesse, tirava sete ou oito ao intervalo, mas não podia. Mexi pouco depois para ter mais presença no corredor central. Não foi uma questão estratégica ou tática, mas principalmente de mentalidade. Compreendo porque também fui jogador e quando se está a ganhar por 3-0 é fácil perder a motivação. Mas não é normal que aconteça, não estou satisfeito e podíamos ter feito mais com os jogadores que começaram de início. Fico frustrado e desiludido... ".

Opções: "O Brahimi estava no banco, portanto estava disponível, foi uma opção minha. Em relação ao Loum, não jogou para que ficasse feliz, para dar um prémio, mas porque senti que naquele momento a equipa precisava de alguém com as características dele. O Óliver não estava bem, não estava a dar o que eu queria".