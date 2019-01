FC Porto confirma ausência de Chidozie e O JOGO revela o destino

Defesa nigeriano vai deixar o clube neste mercado de inverno.

O FC Porto realizou na manhã desta segunda-feira mais um treino, tendo em vista o encontro com o Leixões, dos quartos de final da Taça de Portugal. De acordo com a informação dada pelo clube no site oficial, são cinco as baixas no grupo de trabalho, mas há também a destacar a ausência de Chidozie. "Devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais", escreveu o clube no site oficial.

Chidozie vai jogar na Turquia até ao final da temporada emprestado pelo FC Porto. O JOGO sabe que as negociações estão praticamente acertadas e que o destino deverá ser o Trabzonspor, clube, aliás, que chegou a ter a concorrência do Kasimpasa. Se antes da chegada de Pepe ao FC Porto o nigeriano já tinha tido pouco espaço na equipa principal - soma apenas 90 minutos na Taça da Liga contra o Varzim e oito na Champions, na última jornada da fase de grupos, com o Galatasaray -, com o internacional português no plantel, a concorrência apertou mais ainda no eixo da defesa.

Ainda no que toca às baixas, o FC Porto informou: "Maxi Pereira, Danilo e Marius continuam remetidos a tratamento, enquanto Otávio e Aboubakar dividiram o seu tempo entre treino condicionado e trabalho de ginásio".