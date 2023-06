Inter pondera pagar cláusula de Otávio e Nápoles também pediu informações

Vice-campeões europeus estão em risco de perder Barella, já olham para alternativas e podem bater à porta com 40 milhões de euros para levar um dos pilares do FC Porto.

Otávio foi um das figuras do FC Porto nas últimas épocas, com um rendimento e consistência que pode conduzir a uma proposta de transferência. Inter e Nápoles reuniram-se com o agente do médio e manifestaram interesse, mas são os vice-campeões europeus que levam mais a sério este processo, ao ponto de estarem a ponderar a ativação da cláusula de rescisão.

Tal como O JOGO escrevera há dias, Otávio é inegociável para os dragões e o pagamento dos 40 milhões de euros é a única forma de sair. A partir de 15 julho, a cláusula passa para os 60 M€, porém o Inter não deve precisar de tanto tempo para reunir as condições necessárias.

Nicolò Barella, um jogador com um perfil muito semelhante ao de Otávio, está a ser altamente cobiçado por clubes ingleses e a saída de San Siro é provável. O Newcastle, segundo relatos da Imprensa internacional, viu rejeitada uma proposta de 70 milhões de euros pelo internacional italiano, mas Arsenal, Manchester United e Liverpool continuam a ser associados a Barella, com o Inter a apontar a valores próximos dos 120 M€. Marcelo Brozovic é outro médio que poderá estar de saída dos nerazzurri, pelo que o reforço do meio-campo é prioritário.

Do lado do FC Porto, a outra má notícia além da possível perda desportiva viria do facto de ser apenas detentor de 67,5% do passe. Ou seja, uma venda por 40 M€ só renderia 27 milhões e a mais-valia ainda ficaria abaixo disso. Não obstante, mesmo com o pagamento da cláusula, a última palavra pertenceria sempre a Otávio, consciente que é um pilar da equipa e que só lesões ou castigos o deixam de fora. Certo, também, é que o tempo corre e a SAD está a uma semana da data limite para encaixar as receitas necessárias para o equilíbrio financeiro, como explicou recentemente o dirigente Fernando Gomes.