Intensidade do Marítimo questionada: "Contra o FC Porto é canela até ao pescoço"

Delcarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques considerou estranha a falta de intensidade dos jogadores do Marítimo no jogo com o Benfica (4-0). "Quando defrontam o FC Porto, jogam de faca nos dentes e é canela até ao pescoço. Com o Benfica não conseguem igualar a intensidade do adversário e acabam a pedir para sair porque estão muito cansados. Há aqui um padrão comportamental do Marítimo nos jogos na Luz um pouco estranho. De há uns anos a esta parte tem sido uma chuva de golos inexplicável. É um fenómeno paranormal da Liga", atirou, esta terça-feira, no Porto Canal.

Recorde-se que Francisco J. Marques também criticou a arbitragem de Tiago Martins no encontro da jornada 12 do campeonato, ganho pelos dragões por 2-0, com ênfase num lance entre Otávio e Diaby, na grande área dos castores.