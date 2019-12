Francisco J. Marques afirma não entender como passou em claro o lance entre Diaby e Otávio.

Francisco J. Marques deiXou na noite desta terça-feira críticas à arbitragem de Tiago Martins no encontro entre FC Porto e Paços de Ferreira, que os dragões venceram por 2-0. Na base da contestação está um lance entre Diaby e Otávio ao minuto 52.

"Um penálti tão evidente e claro, que é com estupefação que se constata que não foi assinalado. Primeiro há um erro de Tiago Martins, que está bastante próximo do lance. Poderia e deveria ter visto infração do jogador do Paços de Ferreira. Hoje em dia para defender a verdade desportiva, a justiça da competição, existe o auxilio tecnológico através do VAR. Isso é que inexplicável. Temos de admitir, em boa fé, que o árbitro, no campo, por um qualquer motivo não conseguiu avaliar da melhor forma um determinado lance. Por isso, pode recorrer à ajuda do VAR. O que aconteceu foi que o árbitro na função de VAR, António Nobre, nada terá dito ao Tiago Martins, permitindo que um erro acontecesse. O árbitro não marcou, o Paços de Ferreira entrou em contra-ataque e o Marcano fez falta que valeu cartão amarelo e o jogo ficou interrompido", apontou o diretor de comunicação e informação do FC Porto.

"Houve muito tempo para o lance ser revisto pelo arbitro na função de VAR. Erro muito grande, que não se entende que possa existir. Também houve o episódio de entrada de adeptos, salvo o erro ingleses, no relvado. Em dois minutos e meio, António Nobre não conseguiu perceber que havia penálti. É surpreendente que perante um erro desta dimensão não tenha havido uma explicação para o erro. Todos nos lembramos, no Portimonense-FC Porto, que o VAR veio desculpar-se por uma decisão. Agora não há mea culpa?", completou, no Porto Canal.

Veja o lance em causa: