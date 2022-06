Fulham perguntou por Zaidu, mas "assustou-se" com o valor pedido pelo FC Porto

Fulham terá oferecido 12 milhões de euros, mas os dragões pedem o dobro.

O Fulham, emblema inglês treinado por Marco Silva e que garantiu a subida à Premier League na próxima temporada, mostrou interesse em Zaidu, mas ao que O JOGO apurou "assustou-se" quando soube o valor que o FC Porto pretende para negociar o lateral esquerdo.

De acordo com a Imprensa nigeriana, o emblema inglês estaria na disposição de oferecer 12 milhões de euros pelo jogador que marcou o "golo do título" na Luz, mas a SAD azul e branca só estará disponível para conversar por o dobro, ou seja, por um valor a rondar os 25 milhões de euros.

Zaidu, recorde-se, encontra-se ao serviço da seleção da Nigéria. Na quinta-feira não saiu do banco no triunfo caseiro diante da Serra Leoa, de apuramento para a CAN. Amanhã tem nova oportunidade de jogar, desta feita contra São Tomé e Príncipe.