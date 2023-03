Flamengo volta a falar de Uribe: "É uma negociação complexa"

O Flamengo quer levar Uribe já - a janela de transferências no Brasil fecha a 4 de abril -, mas o médio não deixará o FC Porto antes de terminar o contrato, em junho.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou mais uma vez sobre a vontade de contratar Matheus Uribe, médio do FC Porto. O dirigente brasileiro reforçou que se trata de uma "negociação complexa".

"O Uribe interessa, deixamos claro", voltou a dizer. "É uma negociação complexa. O Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube da Europa [FC Porto] que talvez queira que ele continue lá. O Flamengo leva uma desvantagem quando se fala de mercado europeu pela moeda. Em euro, o Flamengo, com todo o esforço e empenho, ainda tem essa diferença. Vai depender muito dele para vir para cá", apontou Braz, em declarações à ESPN no Paraguai, onde se realiza o sorteio da Taça Libertadores.

Como O JOGO já escreveu, o internacional colombiano fica no FC Porto até ao final do contrato.