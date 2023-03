Flamengo quer Uribe já, mas médio fica no FC Porto até ao fim do contrato

Flamengo quer contar imediatamente com o médio, com quem já terá um pré-acordo, mas é cenário fora de hipótese. O internacional colombiano está livre para assinar por outro clube e as negociações para a renovação estagnaram. Equipa de Vítor Pereira tem até 3 de abril para contratar no estrangeiro.

Ligado ao FC Porto até 30 de junho e com escassas hipóteses de renovar o contrato, Matheus Uribe tem vários clubes interessados e o Flamengo até terá intenção de o contratar imediatamente. No entanto, tal cenário está fora de questão, segundo informações recolhidas por O JOGO.

O clube do Rio de Janeiro, orientado por Vítor Pereira, aceitou corresponder às exigências financeiras do médio, de acordo com o portal brasileiro "Globo Esporte", sendo que tem até ao dia 3 de abril para inscrever jogadores provenientes de campeonatos estrangeiros. O facto de os dragões estarem distantes da liderança e, agora, fora da Liga dos Campeões valida a crença do "Mengão" em materializar a transferência no imediato, num cenário em que teria de indemnizar o clube azul e branco.

Contudo, não passa pela cabeça dos portistas aceder a tal pedido. Ainda há dez jornadas do campeonato pela frente e dois pontos de vantagem sobre o Braga no segundo lugar, que vale o acesso direto à Liga dos Campeões, além das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Famalicão.

Também de acordo com a mesma publicação, a esposa de Uribe, Cindy Garcia, está reticente em ver a família sair da Europa para o Brasil, ponto que também pesará na decisão de Uribe, que está a poucos dias (21 de março) de completar 32 anos. Tal como O JOGO escreveu recentemente, há emblemas do Catar e da Arábia Saudita atentos à situação do internacional colombiano, que desde janeiro pode negociar e assinar por outro clube. Fica livre a 1 de julho e, nessa situação, ao contrário da urgência do Flamengo, não há lugar a qualquer pagamento ao FC Porto.

Os dragões, por seu turno, gostariam de continuar a contar com o médio, que chegou à Invicta em 2019, proveniente do América, e sempre foi uma peça importante para Sérgio Conceição. No entanto, o vencimento líquido superior a 2,5 milhões de euros pedido por Uribe representa uma fasquia difícil de ultrapassar pela sociedade azul e branca.

Caso de Marega confirmou a regra

Sérgio Conceição já disse várias vezes que as situações contratuais dos jogadores lhe são indiferentes e já o demonstrou em diversas épocas. Marcano, que entretanto regressou, Herrera, Brahimi e Marega saíram todos a custo zero do FC Porto, entre 2018 e 2021, sem que isso tivesse influenciado as opções do treinador. Mexeu, sim, o facto de Marega ter anunciado a ida para o Al Hilal ainda com três jornadas por disputar, numa falta de foco que caiu mal: se o técnico deixa o mercado à porta, os jogadores também o devem fazer.