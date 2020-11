FC Porto visa golo do Sporting: "E já vão quatro pontos vindos da Cidade do Futebol"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, diz que o primeiro golo de Pedro Gonçalves no Sporting-Moreirense é irregular.

Através das redes sociais, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, disse que o primeiro golo de Pedro Gonçalves no Sporting-Moreirense é irregular e acusou os leões de terem somado "quatro pontos vindos da Cidade do Futebol".

"Frederico Varandas e Miguel Braga já comentaram o golo irregular do Sporting? Só para não parecer que ficam caladinhos quando é a favor deles. Já tinha sido assim em Paços de Ferreira. E já vão quatro pontos vindos da Cidade do Futebol. Está-lhes a correr bem", escreveu no Twitter.

O Sporting acabou por vencer o jogo por 2-1.