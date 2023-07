FC Porto vai recorrer do castigo aplicado a Sérgio Conceição

Treinador dos dragões foi punido com um mês de suspensão, o que o levaria a falhar a Supertaça frente ao Benfica. Dragões vão avançar com recurso e providência cautelar para o TAD.

O FC Porto já decidiu que vai recorrer do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Sérgio Conceição - um mês de suspensão e ainda uma multa no valor de 10 200 euros. Os dragões vão avançar com recurso e providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O treinador dos azuis e brancos foi punido por incidentes ocorridos no jogo da temporada passada com o Casa Pia, no Estádio do Dragão, e com o castigo de um mês falharia o arranque da época e a Supertaça diante do Benfica, que se joga a 9 de agosto.

O FC Porto recorre e tenta ter o técnico a tempo do primeiro jogo oficial da época.