FC Porto sobre Casillas: "Nada deixará de fazer o San vibrar com as vitórias"

A 12 de julho de 2015, os dragões anunciaram a contratação do histórico guardião espanhol.

Foi há precisamente cinco anos que o FC Porto anunciou a contratação de Iker Casillas, numa das transferências mais impactantes da história do futebol português.

A 12 de julho de 2015, depois de colocar ponto final na ligação ao Real Madrid, o histórico guarda-redes espanhol assinou pelos dragões, onde permaneceu até 30 de junho deste ano, sem jogar, contudo, desde maio de 2019, fruto do enfarte que sofreu durante um treino.

A esse propósito, o FC Porto recorreu este domingo à newsletter "Dragões Diário" para assinalar a efeméride. "Há cinco anos anunciávamos um galáctico. No verão de 2015, Iker Casillas deixava os seus clube e cidade de sempre para assinar pelo último emblema de fora das cinco maiores ligas europeias a erguer uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa. Vindo de Madrid, um dos jogadores mais condecorados da história do futebol chegava à Invicta e desde logo se converteu num verdadeiro Dragão e tripeiro. Em quatro temporadas ao serviço do FC Porto, Iker tornou-se imediatamente um dos maiores guarda-redes da história azul e branca. Apenas a saúde o impediu de continuar a defender as balizas do Dragão, porém nada deixará de fazer o San vibrar com as vitórias do centenário emblema portuense", escreve o emblema azul e branco, numa altura em que Casillas volta a ser notícia devido a um movimento de adeptos nas redes sociais, que pedem que o espanhol jogue ainda esta época, de forma a poder sagrar-se campeão.

Essa possibilidade é, no entanto, nula, uma vez que Iker já não tem contrato com o FC Porto, nem autorização médica para voltar a "calçar as luvas".