FC Porto só tem Pepe no boletim clínico na véspera da viagem para Leverkusen

Sérgio Conceição no treino do FC Porto

Central continua a fazer tratamento à lesão sofrida no joelho esquerdo.

A dois dias do embate com o Bayer Leverkusen, em solo alemão, o FC Porto realizou esta segunda-feira mais um treino no Olival, com apenas um nome no boletim clínico: Pepe.

O central e capitão dos dragões mantém o regime de tratamento à lesão sofrida no joelho esquerdo, que o afasta do embate com os "farmacêuticos".

Exceção feita a essa baixa, Sérgio Conceição contou com o plantel na máxima força.

Os portistas voltam na terça-feira ao Olival (10h00) para limar arestas num treino cujos primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Os azuis e brancos vão viajar durante a tarde para Leverkusen e, já na Alemanha, na BayArena, às 19h30 locais, Sérgio Conceição e um jogador vão antever a partida.