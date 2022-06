FC Porto recusa proposta do Leeds por Otávio

Clube azul e branco respondeu prontamente ao clube da Premier League

O FC Porto respondeu negativamente a uma abordagem do Leeds, que pretendia reforçar o plantel 2022/23 com Otávio. O clube da Premier League apresentou uma proposta no valor de 30 milhões de euros e depressa recebeu a resposta dos dragões.

Recorde-se que a cláusula de rescisão do internacional português é de 60 milhões de euros. Otávio renovou pelo FC Porto, até 2025, em março de 2021.