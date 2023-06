FC Porto estará de olho em guarda-redes sérvio

Djordje Petrovic defende as redes dos New England Revolution, da MLS. De acordo com o The Athletic, ainda não foi feita qualquer oferta formal pelo jogador.

O FC Porto estará a seguir com atenção o guarda-redes Djordje Petrovic, que representa os New England Revolution, da Major League Soccer (MLS), campeonato dos Estados Unidos da América. A informação é adiantada pelo portal The Athletic, que aponta ainda o Benfica e o Villarreal como clubes interessados no sérvio de 23 anos. No entanto, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, os encarnados não estão à procura de um guarda-redes.

O The Athletic detalha que ainda não foi feita qualquer proposta oficial ao clube norte-americano.

Petrovic está há duas temporadas na MLS - a atual ainda está em curso - e antes jogava no Cukaricki, da Sérvia. Soma duas internacionalizações A pela seleção sérvia.