Todas as fichas em Vlachodimos: Benfica não procura outro guarda-redes

Águias não estão à procura de um guardião que compita com o atual titular. E Samuel Soares seguirá como o número 2. Vários têm sido os nomes apontados à baliza da Luz, mas as observações não irão passar a contratações efetivas. Roger Schmidt confia no camisola 99 e a SAD vai centrar o investimento noutras posições.

Colmatada a lacuna identificada no meio-campo, com a contratação de Kokçu - a mais cara de sempre do futebol português por 25 milhões de euros iniciais mais cinco de bónus -, os responsáveis encarnados procuram agora um sucessor para Grimaldo, que ficou livre e assinou pelo Bayer Leverkusen. O reforço da baliza, apurou O JOGO, não está nos planos da SAD, dada a aposta plena em Vlachodimos e em Samuel Soares, que continuará a ser o número 2 da hierarquia de guarda-redes do plantel principal.

O camisola 99, de 29 anos, tem a confiança total de Roger Schmidt, treinador que prefere ver canalizado o esforço de investimento no reforço do plantel na contratação de jogadores para outras posições que considera mais carenciadas, mantendo também a aposta em Samuel Soares, de 20 anos, para segunda figura da baliza. Aliás, é por isso mesmo que o plano de ataque ao mercado inclui a vinda prioritária de um lateral-esquerdo, podendo seguir-se algumas reposições, dado que há jogadores do plantel muito cobiçados, sobretudo o ponta-de-lança Gonçalo Ramos, que podem ser transferido, implicando o preenchimento da vaga.