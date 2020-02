FC Porto diz que a capa da Sábado é "patranha"

Revista "Sábado" faz manchete com uma alegada investigação à suspeita de fraude na transferência de vários jogadores dizendo que o líder portista e o clube são alvos de inquéritos.

A edição desta semana da revista Sábado, que foi esta quinta-feira para as bancas, faz manchete com uma alegada investigação das autoridades nacionais à transferência de vários jogadores, usando uma referência direta, na capa, ao FC porto e a Pinto da Costa. Titulando "Suspeita de fraude e lavagem de dinheiro", a revista acrescenta como complemento que "Porto e Pinto da Costa são os alvos de inquéritos que visam negócios milionários com as transferências de jogadores como Falcao, Mangala e Danilo - estão em causa 20 milhões".

No interior, a reportagem da "Sábado", porém, tem um título diferente. "Todos suspeitos de fraude fiscal e lavagem de dinheiro", incluindo Benfica, Braga, Estoril, V. Guimarães, Marítimo e Portimonense na tal investigação que poderá ser a mesma que o jornal "Expresso" noticiou em novembro de 2018. "O DCIAP abriu inquéritos-crime contra seis clubes de futebol pelo facto de terem usado contratos com agentes, alegadamente simulados, para poderem poupar no IRS e na Segurança Social dos futebolistas. No Porto, no Benfica e no Sporting estão a ser investigados os casos de nove jogadores", escreveu na altura aquele semanário.

Ora, face à reportagem que sai na "Sábado", a SAD do FC Porto e o seu presidente, Pinto da Costa, emitiram um comunicado garantindo nunca terem sido contactados no âmbito de qualquer inquérito, mas mostrando-se disponíveis para colaborar com as autoridades, caso isso seja solicitado. "Nunca a FC Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias. Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato. A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração manifestam, como sempre, a sua disponibilidade para fornecerem todos os elementos contabilísticos e pessoais que forem solicitados, como já o fizeram, em devido tempo, à Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária. A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração não deixarão de exigir em sede própria responsabilidades aos artífices desta patranha", pode ler-se no texto publicado no site oficial.