FC Porto despede-se do Estádio do Dragão esta época com boa assistência

O FC Porto-V. Guimarães é o último jogo que o Estádio do Dragão recebe na temporada 2022/23.

As probabilidades nas contas do campeonato não jogam a favor do FC Porto, mas nem por isso o Dragão deixará de contar com uma boa assistência para o último jogo da época. De resto, Sérgio Conceição fez questão de dirigir uma mensagem aos adeptos, realçando também a média de espectadores esta temporada, que para a I Liga foi de 41 316 pessoas.

"Agradeço a todos, porque vamos ter mais um casa bem composta. Aos que acompanharam a equipa, não só em casa, mas, principalmente, nos jogos fora, onde nos deram um apoio fantástico e transformaram os estádios num mini-Dragão. Obrigado a todos, porque a assistência média este ano é só comparável a 2017/18 [41 626], no meu primeiro ano aqui, e a 2003/04 [44 109], quando fomos campeões da Europa. Os adeptos são a mais-valia do clube", vincou o treinador dos azuis e brancos.

Relativamente a eventuais celebrações se o FC Porto conquistar o título, serão sempre espontâneas e, no que à equipa diz respeito, circunscritas ao Estádio do Dragão, não estando nada de relevante a ser preparado pelos responsáveis do clube para esta noite. Seja como for, as forças de segurança, que optam sempre por não divulgar pormenores sobre a estratégia a adotar, estão precavidas para todos os cenários que possam acontecer a partir das 20 horas.