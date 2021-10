FC Porto com resultado líquido positivo de 33 milhões de euros em 2020/21

O resultado líquido consolidado apresentado pela SAD do FC Porto, em 2020/2021, foi positivo em 33,405m€, o melhor resultado obtido pela sociedade desportiva.

A SAD do FC Porto fechou a época 2020/21 com um resultado líquido positivo de 33,405 milhões de euros, tal como O JOGO antecipou.

Embora os adeptos tenham estado afastados dos estádios, o que provocou uma inexistência de receitas de bilheteira e Corporate Hospitality, os proveitos operacionais, excluindo com passes de jogadores, aumentaram significativamente, atingindo 153,613M€, fundamentalmente devido à participação da Champions.

Os resultados com transações de passes de jogadores tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 74,792M€.

Fernando Gomes, administrador da SAD dos dragões, reagiu às contas, mostrando satisfação. "Resultado excelente, tanto melhor que aconteceu numa época em que as receitas foram menores do que o normal", afirmou.

O ativo atinge os 407,817 milhões - cresceu 107,177 em relação a junho de 2020.

Já o passivo cresceu 74,289M€. Apesar do crescimento global dos empréstimos, 59,725 milhões de euros da dívida são relativos à antecipação (factoring) de contas a receber de vendas de passes de jogadores.

Os custos com pessoal passaram dos 82,910 milhões de euros, em 2019/20, para os 92,316, em 2020/21.

"Os custos crescem devido ao aumento com os custos com o pessoal, agravamento de quase 10M€, porque foi da época de 202/21 que pagamos os prémios de ter sido campeão em 19/20. Todos os prémios de performance europeia e ter sido campeão caíram em 20/21 e daí os custos tenham tido um incremento na ordem dos 10 milhões", analisou Fernando Gomes.

Fernando Gomes falou também do fair-play financeiro: "O FC Porto ao fim destes quatro anos de fair-play financeiro, criou condições para sair. Cumpriu todas as regras que a UEFA determinou e cumpriu tudo o que havia para ser cumprido para sair do fair-play financeiro. Estas contas vão ser enviadas para a UEFA como prova final do cumprimento das obrigações e esperemos que, muito em breve, provavelmente em novembro, a UEFA faça uma declaração pública em como o FC Porto cumpriu", vincou o administrador da SAD.

