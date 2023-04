"FC Porto faz bem em querer renovar com Toni Martínez, tem muito potencial"

Avançado espanhol deve renovar um contrato que é válido até 2025. Curro Torres, antigo lateral do Valência, destaca evolução do jogador

Reforço para a temporada 2020/2021, Toni Martínez está a terminar o terceiro ano de dragão ao peito. O avançado espanhol deve merecer um voto de confiança por parte do FC Porto, com a renovação de contrato. A decisão será plenamente justificada, no entender de Curro Torres, antigo lateral do Valência.

"Tem vindo a crescer muito, tem marcado golos. O FC Porto faz bem em querer renovar, tem muito potencial e tem demonstrado bom rendimento. É seguido em Espanha, como está numa grande equipa tem maior repercussão. No início da carreira teve dificuldades, pelo jovem que era, mas a chegada a Portugal fez-lhe bem. Tem vindo a crescer e a melhorar, a continuidade no FC Porto vai depender dos minutos que tiver, precisa de jogar para continuar a crescer", referiu o antigo internacional espanhol, em declarações à Antena 1.

FC Porto e Toni Martínez já estão a tratar da renovação do contrato. Apesar de estar vinculado aos dragões até 30 de junho de 2025, a SAD portista entende que esta é a altura de premiar o rendimento desportivo e o profissionalismo do avançado espanhol, que tem dado tudo pela equipa, independentemente de ser ou não titular. Ao todo, são já 26 golos em mais de 100 partidas com os azuis e brancos.