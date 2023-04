Renovação de Toni Martínez com o FC Porto avança

Avançado espanhol tem contrato até 2025, mas a SAD quer segurá-lo e premiá-lo com um aumento salarial. Negociações estão em marcha e a conclusão do processo deve estar para breve, até porque o ponta-de-lança está feliz no clube e na cidade, tendo manifestado o interesse em prolongar a ligação.

FC Porto e Toni Martínez já estão a tratar da renovação do contrato. Apesar de estar vinculado aos dragões até 30 de junho de 2025, a SAD portista entende que esta é a altura de premiar o rendimento desportivo e o profissionalismo do avançado espanhol, que tem dado tudo pela equipa, independentemente de ser ou não titular. Sérgio Conceição está satisfeito com o desempenho e com o compromisso do atacante, tendo dado o aval à renovação.

Segundo O JOGO apurou, as negociações não só estão em marcha como a conclusão deve estar para breve, até porque o jogador já manifestou interesse em prolongar o contrato. Toni Martínez está identificado com a cultura do clube e da cidade, sente-se apoiado pelos adeptos e crê que tanto a SAD como a equipa técnica têm valorizado o seu trabalho.