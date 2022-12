Eustáquio regressa ao FC Porto: "Temos muito tempo para dar a volta ao campeonato"

Declarações de Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, à RTP, após o Canadá-Marrocos (1-2), na quinta-feira. O internacional canadiano não foi a jogo, por estar lesionado.

Experiência no Catar: "[Saio] Com a experiência na mala. Nos próximos jogos no FC Porto vou estar melhor, mais vivo, porque passei por esta experiência que nem todos conseguem passar. Vou aproveitá-la para o futuro. Quando a oportunidade foi dada tentei agarrá-la, joguei bem e dei consistência. Estou num nível bom, confiante, tenho o respeito dos meus colegas."

Regresso ao FC Porto e os objetivos dos dragões: "Estamos aqui a trabalhar e focados com o que se passa em casa. Estamos em todas as competições, temos muito tempo para dar a volta ao campeonato. Temos a Taça da Liga e a Taça de Portugal para ganhar, estamos na Liga dos Campeões... Estamos nas provas todas e é assim que queremos estar."

Eustáquio foi titular frente à Bélgica e diante da Croácia (saiu lesionado ao intervalo). No FC Porto, antes da paragem para o Mndial do Catar, fez 19 jogos (cinco golos e cinco assistências).