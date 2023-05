Eric Pimentel tem contrato de quatro épocas à espera no FC Porto

Eric Pimentel com a camisola do Vasco da Gama

Princípio de acordo com o central já deixou definidos moldes do contrato. Processo avança a partir da próxima semana.

O princípio de acordo estabelecido entre o FC Porto e Eric Pimentel, noticiado por O JOGO na edição de anteontem, já deixou delineados os contornos do contrato que o jogador encontrará quando rumar à Invicta. A duração do vínculo proposto, apurou o nosso jornal, é de quatro temporadas, ou seja, válido até 2027.

O jovem defesa-central, de apenas 20 anos, ainda pertence aos quadros do Vasco da Gama, clube onde se formou, mas a situação está prestes a mudar. Eric passará a ser jogador livre no próximo mês, podendo assinar a custo zero pelos dragões. Há, ainda assim, algumas alíneas por resolver, pequenos entraves que deverão ser superados assim que o FC Porto terminar a temporada, deixando a SAD mais livre para atacar o defeso. É possível, até, que a partir da próxima semana o processo conheça desenvolvimentos, nomeadamente no que diz respeito às compensações relacionadas com os direitos de formação do atleta. Sabe O JOGO que, a este respeito, estará a ser equacionada a reserva de uma percentagem de futura venda para o emblema vascaíno, mas esse é um dos detalhes em fase de discussão.

Visto como um jogador de elevada margem de progressão, a mais que provável contratação de Eric Pimentel representa uma boa oportunidade de negócio para o FC Porto e, ao mesmo tempo, uma aposta a longo prazo. Mesmo que comece na equipa B - cenário expectável - é de crer que o defesa possa integrar de forma gradual os trabalhos da formação principal. Se a mudança para o Dragão ficar fechada antes do arranque da pré-temporada, como se perspetiva, Pimentel poderá, inclusive, ser avaliado por Sérgio Conceição. Um pouco à semelhança do que foi acontecendo com João Marcelo, tido pelo treinador como elemento do plantel principal. O homem do leme azul e branco nunca esqueceu, aliás, o brasileiro, ao nomear várias vezes "os cinco centrais" com que conta.