Domingos Paciência: "Não podemos condenar Sérgio Conceição"

Declarações de Domingos Paciência, treinador e antigo jogador do FC Porto

Domingos Paciência, treinador e antigo jogador do FC Porto, defendeu esta terça-feira Sérgio Conceição das críticas de que tem sido alvo nos últimos tempos, devido ao comportamento no banco de suplentes, que teve no domingo um novo episódio, quando fez um gesto com as mãos para os adversários.

"Não podemos condenar", começou por afirmar o técnico em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, classificando depois os momentos como sendo "quentes e de alta pressão".

"Também já andei nesses bancos, sei o que isso é e a vontade que às vezes tinha de ter determinadas atitudes e fazer determinados gestos. Por vezes, ninguém se apercebe realmente do diálogo que está a existir e que leva a que os treinadores façam isto", concluiu.