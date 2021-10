Dois atletas do FC Porto nomeados para Melhor Jogador do Mundo em 2021 da IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) vai atribuir o prémio de Melhor Jogador do Mundo em 2021 e há dois representantes do FC Porto entre os nomeados.

Luis Díaz e Mehdi Taremi, do FC Porto, estão entre os 32 nomeados para o prémio de Melhor Jogador do Mundo em 2021, atribuído pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Em 2020, este galardão foi ganho por Lewandowski.

O português Cristiano Ronaldo é o único português nomeado para o troféu.

Confira a lista completa:

Gianluigi Donnarumma (Itália, Milan, PSG)

Leonardo Bonucci (Itália, Juventus)

Jorginho (Itália, Chelsea)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

N'Golo Kanté (França, Chelsea)

Kylian Mbappé (França, PSG)

Robert Lewandowski (Polónia, Bayern)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund)

Lionel Messi (Argentina, Barcelona/PSG)

Rodrigo De Paul (Argentina, Atlético de Madrid)

Neymar (Brasil, PSG)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Marquinhos (Brasil, PSG)

Gabriel Barbosa (Brasil, Flamengo)

Luis Díaz (Colômbia, FC Porto)

Akram Afif (Catar/Al Saad)

Sardar Azmoun (Irão/Zenit)

Mehdi Taremi (Irão/FC Porto)

Son Heung Min (Coreia do Sul/Tottenham)

Ali Mabkhout (Emirados Árabes Unidos/Al Jazira)

Achraf Hakimi (Marrocos/PSG)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Senegal/Nápoles)

Riyadh Mahrez (Argélia/Manchester City)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Alphonso Davies (Canadá/Bayern)

Winston Mc Kennie (EUA/Juventus)

Giovanni Reyna (EUA/Borussia Dortmund)

Raul Jiménez (México/Wolverhampton)

Héctor Herrera (México/Atlético de Madrid)