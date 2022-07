Do FC Porto para o Union Berlin: Diogo Leite confirmado como reforço

Defesa-central português já veste a camisola do clube alemão e teceu um curto comentário acerca desta nova aventura.

O Union Berlin oficializou, na manhã deste sábado, a contratação de Diogo Leite. O defesa-central chega cedido pelo FC Porto, que encaixa 500 mil euros de taxa de empréstimo, e o emblema alemão fica com a opção de compra do passe por 7,5 milhões de euros.

"Depois de um total de cinco anos como profissional em Portugal, estou realmente ansioso por um novo desafio na minha carreira. Em Berlim, vejo uma oportunidade para evoluir mais numa liga europeia de topo e na Liga Europa. Com a minha experiência internacional, quero contribuir para uma época de sucesso do Union em todas as frentes", referiu o jogador, citado pelos meios oficiais dos germânicos.

Este é, refira-se, o segundo empréstimo consecutivo, depois de ter representado o Braga na temporada passada. Antes de ir para o Minho, Diogo Leite renovou contrato com os dragões até 2024. Apesar de ter realizado 30 jogos sob a orientação de Carlos Carvalhal, o Braga não exerceu a opção de compra de Leite, que estava fixada em 12 milhões de euros. Devolvido ao Dragão, o defesa não encontrou espaço no plantel de Sérgio Conceição e nem sequer se apresentou no Olival.

Esta será a primeira aventura fora de Portugal do central de 23 anos, num país para onde esteve perto de se mudar em defesos anteriores. Recorde-se que o Borussia Mönchengladbach esteve muito perto de o contratar. Em Berlim, Leite vai ser orientado pelo suíço Urs Fischer e vai poder disputar uma vez mais a Liga Europa, prova para a qual a equipa está apurada diretamente. Aliás, o Union Berlin - campeão alemão em 1940/41 - ficou a apenas um ponto de uma histórica presença na Liga dos Campeões esta temporada.