Diogo Abreu foi para o Sporting e FC Porto quer 1,3 milhões de euros

Diogo Abreu com a bola e ainda com a camisola do FC Porto

Está em causa um mecanismo previsto no regulamento geral da Liga

Em final de contrato, o médio Diogo Abreu trocou o FC Porto pelo Sporting, numa transferência já há vários meses noticiada mas que pode, afinal, sujeitar os leões ao pagamento de uma compensação.

Está em causa um mecanismo previsto no regulamento geral da Liga, concretamente no capítulo II - "Compensação pela formação, promoção ou valorização" - e no contrato de trabalho com o Sindicato dos Jogadores. Quando um jogador com idade inferior a 24 anos (Diogo tem 19) não aceita uma renovação e vincula-se a um clube distinto do formador, este tem o direito de pedir uma indemnização, que no processo submetido pelos dragões fixa-se nos 1,3 milhões de euros.

Para o pedido ser válido, é necessário que o clube tenha manifestado, até 31 de maio do ano em que o contrato termina, a intenção de prolongar o vínculo e enviado um comprovativo dessa proposta à liga e ao sindicato, até 11 de junho. Igual pedido foi feito ao Braga, para onde se vai mudar o lateral Leandro Dias, neste caso o valor são 110 mil euros.