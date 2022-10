"Depois do Mundial, acredito que Pepê terá fortes possibilidades de ir à seleção do Brasil"

Ao lado de ilustres como Douglas Costa, Luan e... Everton Cebolinha, o extremo do FC Porto é hoje apontado como exemplo aos aspirantes a craques da formação "tricolor". Pepê tem lugar de destaque no centro de formação do Grémio, como conta o coordenador da formação Francesco Barletta.

Corria o ano de 2016 quando o Grémio detetou potencial num jovem Pepê, então ao serviço do modesto Foz do Iguaçu. Não obstante a (tenra) experiência no futebol sénior, o ala cumpriu o processo de conclusão da formação nos Sub-20 e só depois se estreou na equipa principal. O tempo foi passando e, como outros nomes saídos da academia "tricolor", acabou por dar o salto para a Europa, pela via do FC Porto.

Passou de diamante em bruto a exemplo para os craques do futuro e, entretanto, foi imortalizado no alojamento do centro de formação, uma vez que a fotografia de Pepê está estampada na porta de um dos quartos.

"É uma referência para nós e para os jovens do Grémio", conta Francesco Barletta. "O nosso objetivo é fazer com que estejam prontos para jogar em qualquer clube do mundo. Esse é o principal título que podemos ganhar. O maior troféu da formação é ver o Pepê neste nível", garante.

Noutras portas estão as fotografias de jogadores ilustres como Douglas Costa, Luan e... Everton Cebolinha. Sobre o ex-Benfica, agora no Flamengo, Barletta fala num jogador "muito parecido" com Pepê, mas admite que "o estatuto de seleção com que chegou a Portugal pode ter sido prejudicial em termos de expectativa".

E, falando no Escrete, o coordenador da formação gremista acredita que a hora de Pepê está "para breve". "Depois do Mundial, a partir do início de 2023, acredito que terá fortes possibilidades de entrar nas contas da seleção", vaticina.