Depois do FC Porto, Manafá vai jogar no Granada

Em final de contrato com o FC Porto e, portanto, jogador livre no mercado, Manafá vai ser reforço do Granada, onde terá oportunidade de jogar na principal liga de Espanha.

O jogador esteve este sábado a ultimar os detalhes do contrato naquela cidade espanhola, devendo assinar ainda hoje.

Manafá tinha em mãos outras ofertas, nomeadamente do Trabzonspor (Turquia)e do Botafogo (Brasil), mas aos 29 anos opta por dar seguimento à sua carreira no clube recém-promovido à La Liga.