"Conceição é assunto viral para a arbitragem. Qualquer coisa que diga..."

Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol comenta expulsão do treinador na Madeira. Adjunto Vítor Bruno também viu o vermelho.

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), comentou esta quinta-feira a expulsão de Sérgio Conceição ainda na primeira parte do jogo com o Marítimo. O adjunto Vítor Bruno também recebeu ordem de expulsão por parte de Fábio Veríssimo.

"Ninguém esteve bem, a começar pelo árbitro. Não é normal acontecer uma situação destas. Não sabemos o que disseram os treinadores, mas fica a ideia de que não é normal e que algo se passou que podia ter sido evitado pela equipa de arbitragem", declarou à Rádio Renascença.

"Defendemos o futebol, não só os treinadores, mas evidentemente algo se passa, de errado, com Sérgio Conceição. Tornou-se um assunto viral para a arbitragem: qualquer coisa que diga vê logo o cartão. É preciso que haja alguma elevação no tratamento entre árbitros e treinadores", vincou José Pereira, realçando que os árbitros devem estar preparados para as críticas.

"Os árbitros têm de se capacitar de que não são intocáveis, quer os árbitros, quer os seus representantes. Se o presidente da República é criticável, então os árbitros também o são. Desde que seja com educação, nós podemos fazer considerações, tal como os árbitros se podem defender de algumas coisas de que são acusados indevidamente. Tem de se criar um ambiente de diálogo", defendeu.

Após o encontro da ronda 18, que o FC Porto venceu por 2-0, Conceição comentou a expulsão: "O Fábio Veríssimo deu-me [cartão] amarelo e eu disse-lhe que ele estava a ter um jogo fraco. Era a minha opinião. Foi isso. Não estou a dizer nada que não seja verdade, podem ver na televisão. E tenho-o como pessoa séria e sei que ele não vai alterar nada no relatório que não seja o que aconteceu", disse.