Conceição paga terapias a menina de Santo Tirso que não anda nem fala

Treinador do FC Porto decidiu contribuir para a campanha que pretende angariar fundos para pagar os restantes dois meses de terepias à pequena Leonor.

Sérgio Conceição decidiu, uma vez mais, ser solidário e decidiu contribuir para a campanha que pretende angariar fundos para pagar os restantes dois meses de terepias à pequena Leonor, uma criança de cinco anos, de Santo Tirso, incapaz de falar ou andar, por problemas de saúde.

O técnico portista respondeu afirmativamente ao desafio que lhe foi lançado no final do encontro com o Paços de Ferreira pelo também treinador Tiago Velho, que acompanhou Leonor e família até ao Dragão, para um encontro com Conceição.

Nos últimos dias, tem sido divulgada uma campanha em prol da pequena Leonor, para que sejam angariados fundos suficientes para os restates dois meses de tratamentos e terapias, que tem levado a cabo, até ao final do presente ano.

Leonor nasceu normalmente, uma vez que tudo indicava, durante a gravidez da mãe, que era uma bebé saudável. No entanto, aos seis meses de vida, foi-lhe diagnosticada uma microcefalia. Agora, com cinco anos, não anda, não fala e não reconhece os pais. No entanto, há tratamentos na Tailândia que já ajudaram muito a desenvolver crianças com a mesma doença, o que é uma esperança para a família. Neste sentido, foi criada uma página de Facebook, para facilitar o acesso a todas as pessoas dispostas a contribuírem.

Já no início do ano, Conceição e alguns jogadores de futebol contribuíram com uma cadeira adaptada para a pequena Leonor

Para ajudar, pode entrar em contacto com a mãe, através do número 913293313.