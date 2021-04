Conceição e um "elogio incrível" de Pepe: "Que grande moral"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Nacional.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este sábado a antevisão ao encontro com o Nacional e foi questionado sobre a entrevista de Pepe ao semanário Novo. O central disse que gostaria de ter sido treinado por Conceição com 28/29 anos e o técnico comentou.

"O que me saltou à vista foi uma expressão curiosa e que me deixou feliz: que gostaria de ser treinado por mim, com 28/29 anos, no auge da carreira. Esteve nesse momento no Real Madrid com os melhores do mundo. Elogio incrível. Nesse sentido, é dar uma moral bem grande. Um jogador que ganhou três Champions e diz isso de mim... Que grande moral, fico feliz por isso", afirmou aos jornalistas.

A partida entre Nacional e FC Porto, da ronda 27 da Liga NOS, tem início marcado para as 17h30 de domingo.