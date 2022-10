Como há muito não se via: FC Porto inicia preparação para o Portimonense sem indisponíveis

Sérgio Conceição teve todos os jogadores do plantel à disposição na manhã desta quarta-feira.

Depois do triunfo por 2-0 sobre o Bayer Leverkusen na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho no Olival, com vista ao embate com o Portimonense, da nona jornada da Liga Bwin.

Como há muito não se via, o boletim clínico dos dragões aparece em branco, pelo que Sérgio Conceição teve à sua disposição todos os elementos do plantel.

O FC Porto visita o Portimonense no sábado, em jogo da nona jornada da Liga Bwin com início agendado para as 18h00, no Estádio Municipal de Portimão.