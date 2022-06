Clube inglês esteve no Espanha-Portugal a tirar notas de Diogo Costa

Prioridade do Newcastle será Dean Henderson, mas Diogo Costa está debaixo de olho.

Com dinheiro para investir depois de ter sido adquirido por um consórcio da Arábia Saudita em outubro de 2021, o Newcastle está no mercado à procura de um guarda-redes e tem seguido com bastante atenção Diogo Costa.

De acordo com o "Sunday Mirror", os "magpies" terão enviado um emissário a Sevilha para ver o Espanha-Portugal, da Liga das Nações, em que o guardião do FC Porto alinhou os 90 minutos.

A prioridade do clube de Saint James Park, porém, será Dean Henderson, suplente do Manchester United, que no currículo já tem um jogo pela seleção principal de Inglaterra. A aquisição do inglês, de resto, poderá sair mais em conta, já que Diogo Costa tem uma cláusula de rescisão de 60 M€.