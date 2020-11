A conversa entre Casillas e Pepe: "Aos 36 anos, achava desnecessário continuar"

O antigo guarda-redes e o defesa-central foram colegas de equipa no Real Madrid e no FC Porto.

Pepe renovou contrato recentemente com o FC Porto, ficando ligado ao clube campeão nacional até 2023. Porém, a história poderia ter seguido outro caminho, não fossem as palavras dirigidas por Iker Casillas ao central dos dragões, depois de o espanhol ter sofrido um enfarte do miocárdio em maio de 2019.

"Tenho a sorte de ser amigo de muitos jogadores importantes, que também foram lendas. Os conselhos deles, que reténs na tua mente, ajudam a que seja um pouco mais fácil", começou por contar o antigo guarda-redes do FC Porto, à margem da apresentação da série documental sobre a sua carreira, denominada "Colgar las alas". E prosseguiu, revelando que disse a Pepe:

"Quanto isto me aconteceu [o enfarte], há ano e meio, Pepe, que foi meu companheiro no FC Porto e no Real, disse-me que, aos 36 anos, achava desnecessário continuar. Eu disse-lhe: 'Olha Pepe, enquanto estiveres bem és um privilegiado'. Há duas semanas, renovou até 2023", contou Casillas, citado pelo jornal ABC.

Pepe, agora com 37 anos, é dono da braçadeira de capitão portista e, no final do contrato, terá 40 anos. Além do FC Porto, foi companheiro de equipa de Casillas no Real Madrid, durante várias temporadas.