Autocarro que vai levar FC Porto aos Aliados será decorado na Praça do Dragão

Adeptos podem acompanhar a decoração do autocarro.

A comitiva do FC Porto deslocar-se-á à Avenida dos Aliados após a receção ao Estoril, jogo agendado para as 18h00 de sábado, sendo depois recebida na Câmara Municipal do Porto.

O autocarro que levará a equipa aos Aliados encontrar-se-á até sábado na Praça do Dragão, onde irá ser decorado. No fundo, um convite para os adeptos irem ver o autocarro durante estes dias.

De recordar que os "dragões" se sagraram campeões nacionais no sábado, com um triunfo por 1-0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, tendo depois regressado ao Porto para festejar com os adeptos, no Estádio do Dragão.