Associação Nacional de Treinadores de Futebol critica decisão da APAF em fazer participação do treinador do FC Porto ao Conselho de Disciplina da FPF

Horas depois de ficar-se a saber que a APAF fez uma participação de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina da FPF, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol veio a público tomar posição em favor do treinador do FC Porto. "É esta Associação Nacional de Treinadores de Futebol do entendimento que, além da apreciação objetiva sobre a (in)competência de qualquer agente desportivo, seja ele qual for, se enquadrar no direito à opinião, dentro, claro está, do que é socialmente aceitável, no caso concreto, inexiste motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar ao treinador em causa", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que a APAF, associação de árbitros portugueses liderada por Luciano Gonçalves, fez uma participação de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina da FPF. Em causa, as declarações do treinador do FC Porto que esta sexta-feira referiu-se ao facto de Tiago Martins, VAR do FC Porto-Paços de Ferreira, da Liga Bwin, não ter revertido a decisão do árbitro Manuel Mota, que nos últimos momentos do jogo expulsou Taremi por alegada simulação na área pacense.

COMUNICADO DA ANTF

"Tendo tomado conhecimento, pela comunicação social, da intenção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol de apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o Treinador Sérgio Conceição, é esta Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) do entendimento que, além da apreciação objetiva sobre a (in)competência de qualquer agente desportivo, seja ele qual for, se enquadrar no direito à opinião, dentro, claro está, do que é socialmente aceitável, no caso concreto, inexiste motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar ao Treinador em causa.

Acresce que, os treinadores de futebol são frequentemente alvo das famosas "chicotadas", baseadas nos resultados e em tudo quanto de subjetivo possa existir, e não na sua competência, contrariamente ao que se passa em outros setores da sociedade! Neste sentido, reserva-se esta ANTF no direito de, após tomar conhecimento do teor concreto da referida participação da APAF, sobre a mesma tomar posterior público posicionamento na defesa do seu associado."