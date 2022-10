As escolhas prováveis de Sérgio Conceição para o FC Porto-Bayer Leverkusen

Sérgio Conceição no treino do FC Porto

FC Porto recebe o Bayer Leverkusen a partir das 20h00 desta terça-feira, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treino de ontem do FC Porto certificou a disponibilidade de Otávio para o jogo com o Bayer, mesmo depois de Sérgio Conceição lhe ter detetado "algumas dificuldades físicas com o Braga". "Esteve parado e está a recuperar", justificou o treinador, que alimentou a dúvida sobre a utilização de Uribe.

O colombiano foi operado ao pulso direito no domingo e ontem não subiu ao relvado. A expectativa dos portistas é que possa jogar, mesmo com uma proteção na zona intervencionada.

Recebendo luz verde do departamento clínico, deverá entrar no onze, tal como Otávio e Zaidu, suplentes com o Braga. De qualquer forma, Grujic está de prevenção para a eventualidade de ter de avançar.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Taremi e Evanilson.