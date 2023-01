Arda Guler: FC Porto numa lista com Bayern, PSG, Dortmund e... Benfica

Arda Guler com a camisola do Fenerbahçe

Médio de 17 anos colocado no radar dos portistas. Estará a ser seguido por vários outros emblemas.

Tem apenas 17 anos, é médio-ofensivo e já ganhou fama de menino-prodígio do futebol turco. Assim, de forma resumida, se pode traçar o perfil de Arda Guler, um número 10 do Fenerbahçe, onde é treinado por Jorge Jesus, que foi colocado na órbita do FC Porto.

De acordo com os rumores, os dragões são um dos vários clubes que mantêm o jogador debaixo de olho - o Benfica também estará atento -, numa lista que inclui tubarões como Bayern, Dortmund, Nápoles e até PSG.

Avaliado em 10 milhões de euros pelo portal Transfermarkt, Guler já foi elogiado em mais do que uma ocasião por Jesus e tem contrato com o Fenerbahçe até 2025, estando blindado por uma cláusula de 20 M€. A valorização promete aumentar a breve prazo e, no que toca ao FC Porto, uma eventual movimentação só estaria planeada para a próxima época.