Ao minuto 9 do FC Porto-Braga, cantou-se o nome de Taremi em uníssono

FC Porto e Braga defrontam-se esta sexta-feira, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Ao minuto 9 da receção do FC Porto ao Braga, esta sexta-feira, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin, os adeptos dos dragões cantaram em uníssono o nome de Mehdi Taremi, avançado iraniano do emblema azul e branco, no Estádio do Dragão.

De recordar que o internacional pelo Irão, sendo uma das principais figuras daquela seleção, tem estado em destaque nos últimos tempos, inicialmente em Portugal, depois da expulsão frente ao Atlético de Madrid, em jogo da Liga dos Campeões, e mais recentemente por ser uma das vozes ativas do seu país na defesa dos direitos das mulheres, depois do assassinato de Mahsa Amini, alegadamente por utilização indevida do véu islâmico (hijab).

O presidente Pinto da Costa e o treinador Sérgio Conceição, note-se, fizeram mesmo questão de apoiar publicamente o avançado.