Pinto da Costa sobre Taremi: "Revela o enorme caráter do grande homem que ele é"

Declarações de Pinto da Costa, que recebeu esta quarta-feira o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

Sobre a renúncia de Rafa: "Não é uma assunto meu. Já foi muito falado, não vou dar para esse peditório. Não diz respeito ao FC Porto, é um assunto do Rafa, da Seleção e do Benfica. Não me quero imiscuir"

Derrota da seleção: "Algum português ficou alegre?"

A disponibilidade dos clubes para as seleções: "Sempre me habituei a ver uma grande vontade dos jogadores em irem à seleção. Os casos particulares, não vou entrar nisso, porque não é um assunto meu."

Sobre Taremi: "Sobre o Taremi quero realçar a nobreza dele em tomar partido da rapariga que foi assassinada e por ter essa coragem num regime daqueles. Tapar o emblema e assumir-se em defesa dos direitos humanos, isso revela o enorme caráter do grande homem que ele é".